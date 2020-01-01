El Hippo (HIPP) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το El Hippo (HIPP), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες El Hippo (HIPP) What is El Hippo? El Hippo is a meme token that becomes scarcer over time. This is modeled after coins like Bitcoin and Ethereum, and is designed to encourage price growth! Project team will burn tokens over time constantly reduce the amount of the total supply. What are HIPP token utilities? HIPP will be used to incentivize exchange listings, fund relationships with big-name influencers, and pay for other marketing campaign activities like bounty programs, press releases, public events, and partnerships. El Hippo is a long-term project, and we’re dedicated to putting our tokens back into the community to foster real growth over time. El Hippo is making big moves, and we’re here to stay! Project is not short-sighted like some of the other meme coins out there. By using the token to fund the growth of the project including listings, development, and partnerships, and by burning tokens as time goes on to reward community loyalty, project team thinks El Hippo could be one of the biggest meme coins in crypto. As explained in our Rewards section, the token is connected to the minting of project NFTs which will play a major role in driving project growth. Επίσημη ιστοσελίδα: https://hipptoken.com Αγοράστε HIPP τώρα!

El Hippo (HIPP) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για El Hippo (HIPP), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 106.41K $ 106.41K $ 106.41K Συνολική προμήθεια: $ 777.00T $ 777.00T $ 777.00T Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 737.58T $ 737.58T $ 737.58T FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 112.10K $ 112.10K $ 112.10K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή El Hippo (HIPP)

Tokenomics El Hippo (HIPP): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του El Hippo (HIPP) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός HIPP token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα HIPP token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του HIPP, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του HIPP token!

Πρόβλεψη Τιμής HIPP Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το HIPP; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του HIPP συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του HIPP Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!