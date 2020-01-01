El Dorito (DORITO) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το El Dorito (DORITO), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες El Dorito (DORITO) El Dorito (previously El Dorado) is a crosschain trading and portfolio management platform that offers a swapping interface, a multichain yield aggregator, and an on/offramp. The El Dorito Country Club token, $DORITO serves as both a marketing meme and a membership currency permitting feeless use of all features on our platform. This membership model is the first of its kind, "Crypto Country Club." Membership requires owning 0.01% supply of $DORITO, 'The World's First Gold Chip Asset' Επίσημη ιστοσελίδα: https://eldorito.club/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://goldpaper.eldorito.club/ Αγοράστε DORITO τώρα!

El Dorito (DORITO) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για El Dorito (DORITO), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M Συνολική προμήθεια: $ 33.33M $ 33.33M $ 33.33M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 33.33M $ 33.33M $ 33.33M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.210234 $ 0.210234 $ 0.210234 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.01779741 $ 0.01779741 $ 0.01779741 Τρέχουσα τιμή: $ 0.03614988 $ 0.03614988 $ 0.03614988 Μάθετε περισσότερα για την τιμή El Dorito (DORITO)

Tokenomics El Dorito (DORITO): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του El Dorito (DORITO) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός DORITO token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα DORITO token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του DORITO, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του DORITO token!

Πρόβλεψη Τιμής DORITO Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το DORITO; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του DORITO συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του DORITO Token τώρα!

