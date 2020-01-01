Eggs Finance (EGGS) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Eggs Finance (EGGS), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Eggs Finance (EGGS) Eggs Finance is a DeFi protocol built on the Sonic blockchain. It utilizes the EGGS token, which is secured by S tokens in the protocol, to facilitate loans with 99% LTV. Borrow S by using EGGS as collateral. Burning mechanisms ensure that the ratio of S per EGGS in the contract can only increase. This creates intrinsic value, or a price floor, for EGGS within the protocol and prevents loans from falling under collateral. EGGS can be redeemed for the underlying S on the dApp. Επίσημη ιστοσελίδα: https://eggs.finance Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://eggs-finance.gitbook.io/docs Αγοράστε EGGS τώρα!

Eggs Finance (EGGS) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Eggs Finance (EGGS), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 11.03M $ 11.03M $ 11.03M Συνολική προμήθεια: $ 31.87B $ 31.87B $ 31.87B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 31.87B $ 31.87B $ 31.87B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 11.03M $ 11.03M $ 11.03M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00113113 $ 0.00113113 $ 0.00113113 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00028677 $ 0.00028677 $ 0.00028677 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00034743 $ 0.00034743 $ 0.00034743 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Eggs Finance (EGGS)

Tokenomics Eggs Finance (EGGS): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Eggs Finance (EGGS) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός EGGS token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα EGGS token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του EGGS, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του EGGS token!

