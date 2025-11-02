Eggle Energy (ENG) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.03382483 $ 0.03382483 $ 0.03382483 Κατώτ. 24H $ 0.03522544 $ 0.03522544 $ 0.03522544 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.03382483$ 0.03382483 $ 0.03382483 Υψηλ. 24H $ 0.03522544$ 0.03522544 $ 0.03522544 Υψηλή συνέχεια $ 0.04452341$ 0.04452341 $ 0.04452341 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0318392$ 0.0318392 $ 0.0318392 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +1.59% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.90% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.86% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.86%

Eggle Energy (ENG) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.03464139. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ENG μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.03382483 και ενός υψηλού $ 0.03522544, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ENG είναι $ 0.04452341, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0318392.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ENG έχει αλλάξει κατά +1.59% την τελευταία ώρα, -0.90% τις τελευταίες 24 ώρες και -3.86% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Eggle Energy (ENG) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 20.86M$ 20.86M $ 20.86M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 24.15M$ 24.15M $ 24.15M Προμήθεια Κυκλοφορίας 602.20M 602.20M 602.20M Συνολικός Όγκος 697,204,996.2257041 697,204,996.2257041 697,204,996.2257041

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Eggle Energy είναι $ 20.86M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ENG είναι 602.20M, με συνολική προσφορά 697204996.2257041. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 24.15M