Η σημερινή ζωντανή τιμή Eggle Energy είναι 0.03464139 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο ENG σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής ENG εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το ENG

Πληροφορίες Τιμής ENG

Τι είναι το ENG

Whitepaper ENG

Επίσημος Ιστότοπος ENG

Tokenomics ENG

Προβλέψεις Τιμών ENG

Eggle Energy Λογότ.

Eggle Energy Τιμή (ENG)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 ENG σε USD

$0.03464139
-0.90%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
Eggle Energy (ENG) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:16:25 (UTC+8)

Eggle Energy (ENG) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.03382483
Κατώτ. 24H
$ 0.03522544
Υψηλ. 24H

$ 0.03382483
$ 0.03522544
$ 0.04452341
$ 0.0318392
+1.59%

-0.90%

-3.86%

-3.86%

Eggle Energy (ENG) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.03464139. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ENG μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.03382483 και ενός υψηλού $ 0.03522544, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ENG είναι $ 0.04452341, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0318392.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ENG έχει αλλάξει κατά +1.59% την τελευταία ώρα, -0.90% τις τελευταίες 24 ώρες και -3.86% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Eggle Energy (ENG) Πληροφορίες αγοράς

$ 20.86M
--
$ 24.15M
602.20M
697,204,996.2257041
Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Eggle Energy είναι $ 20.86M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ENG είναι 602.20M, με συνολική προσφορά 697204996.2257041. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 24.15M

Eggle Energy (ENG) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Eggle Energy σε USD ήταν $ -0.00031545218948365.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Eggle Energy σε USD ήταν $ -0.0050257659.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Eggle Energy σε USD ήταν $ -0.0035897244.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Eggle Energy σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.00031545218948365-0.90%
30 ημέρες$ -0.0050257659-14.50%
60 Ημέρες$ -0.0035897244-10.36%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Eggle Energy (ENG)

In the rapidly evolving blockchain space, Eggle stands out as a pioneer in decentralized gaming, seamlessly merging digital assets, interactive entertainment, and decentralized finance (DeFi) into a single immersive ecosystem. Built on the innovative NFT ERC-6551 standard, Eggle transforms how players interact with in-game assets by enabling true ownership, on-chain functionality, and dynamic engagement.

This standard empowers each NFT to act as a fully functional smart wallet, holding other assets and interacting directly with the blockchain without intermediaries. Players can nurture and evolve their digital companions, participate in in-game economies, and trade assets securely and transparently. The result is an enriched gaming experience where every action, from feeding your chick to acquiring rare items, carries tangible value both inside and outside the game world.

Eggle doesn’t just offer a game—it offers a living, breathing ecosystem where entertainment meets opportunity, and where every player has the power to shape their journey while benefiting from a fully on-chain, player-driven economy.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Eggle Energy Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Eggle Energy (ENG) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Eggle Energy (ENG) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Eggle Energy.

Ελέγξτε την Eggle Energy πρόβλεψη τιμής τώρα!

ENG σε Τοπικά Νομίσματα

Eggle Energy (ENG) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Eggle Energy (ENG) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του ENG token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Eggle Energy (ENG)

Πόσο αξίζει το Eggle Energy (ENG) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή ENG στο USD είναι 0.03464139 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή ENG σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του ENG σε USD είναι $ 0.03464139. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Eggle Energy;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το ENG είναι $ 20.86M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ENG;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ENG είναι 602.20M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του ENG;
Το ENG πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.04452341 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του ENG;
Το ENG είχε τιμή ATL ύψους 0.0318392 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του ENG;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το ENG είναι -- USD.
Θα ανέβει το ENG υψηλότερα φέτος;
Το ENG μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την ENG πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:16:25 (UTC+8)

Eggle Energy (ENG) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

