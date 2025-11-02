Edu3Games (EGN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.0144282 $ 0.0144282 $ 0.0144282 Κατώτ. 24H $ 0.01516429 $ 0.01516429 $ 0.01516429 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.0144282$ 0.0144282 $ 0.0144282 Υψηλ. 24H $ 0.01516429$ 0.01516429 $ 0.01516429 Υψηλή συνέχεια $ 0.04242631$ 0.04242631 $ 0.04242631 Χαμηλότερη τιμή $ 0.01382121$ 0.01382121 $ 0.01382121 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.36% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -4.28% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -12.46% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -12.46%

Edu3Games (EGN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.01451514. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές EGN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0144282 και ενός υψηλού $ 0.01516429, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του EGN είναι $ 0.04242631, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.01382121.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το EGN έχει αλλάξει κατά -0.36% την τελευταία ώρα, -4.28% τις τελευταίες 24 ώρες και -12.46% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Edu3Games (EGN) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 14.51M$ 14.51M $ 14.51M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 14.51M$ 14.51M $ 14.51M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1000.00M 1000.00M 1000.00M Συνολικός Όγκος 999,999,798.335335 999,999,798.335335 999,999,798.335335

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Edu3Games είναι $ 14.51M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του EGN είναι 1000.00M, με συνολική προσφορά 999999798.335335. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 14.51M