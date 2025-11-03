economycoin (ECONOMY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00045365$ 0.00045365 $ 0.00045365 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000682$ 0.00000682 $ 0.00000682 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.30% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.30%

economycoin (ECONOMY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000697. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ECONOMY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ECONOMY είναι $ 0.00045365, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000682.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ECONOMY έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -0.30% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

economycoin (ECONOMY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 6.96K$ 6.96K $ 6.96K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 6.96K$ 6.96K $ 6.96K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.18M 999.18M 999.18M Συνολικός Όγκος 999,177,718.770376 999,177,718.770376 999,177,718.770376

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του economycoin είναι $ 6.96K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ECONOMY είναι 999.18M, με συνολική προσφορά 999177718.770376. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 6.96K