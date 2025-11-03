EchoMetrix (MTX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00061274$ 0.00061274 $ 0.00061274 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00005309$ 0.00005309 $ 0.00005309 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00%

EchoMetrix (MTX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00007761. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MTX μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MTX είναι $ 0.00061274, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00005309.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MTX έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και 0.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

EchoMetrix (MTX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 7.76K$ 7.76K $ 7.76K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 7.76K$ 7.76K $ 7.76K Προμήθεια Κυκλοφορίας 100.00M 100.00M 100.00M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του EchoMetrix είναι $ 7.76K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MTX είναι 100.00M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 7.76K