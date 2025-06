Τι είναι ebUSD Stablecoin (EBUSD)

Ebisu Money is a Stablecoin Credit Market that will be deployed on Ethereum. Using a CDP model, users are able to borrow ebUSD against BTC, ETH, and USD pegged assets at competitive, market-set interest rates. Stablecoin holders can participate in these credit markets by providing liquidity to Stability Pools and DEXs, earning real yield from borrower interest and liquidation gains. Ebisu’s edge lies in its structural optimizations that aim to minimize interest rate for borrowers, and maximize risk-adjusted yield for Earners.

ebUSD Stablecoin (EBUSD) Πόρος Επίσημος ιστότοπος

ebUSD Stablecoin (EBUSD) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του ebUSD Stablecoin (EBUSD) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του EBUSD token τώρα!