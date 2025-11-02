DUNA AI (DUNA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00300003$ 0.00300003 $ 0.00300003 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.68% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -5.97% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -21.51% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -21.51%

DUNA AI (DUNA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DUNA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DUNA είναι $ 0.00300003, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DUNA έχει αλλάξει κατά -0.68% την τελευταία ώρα, -5.97% τις τελευταίες 24 ώρες και -21.51% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

DUNA AI (DUNA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 318.52K$ 318.52K $ 318.52K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 318.52K$ 318.52K $ 318.52K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του DUNA AI είναι $ 318.52K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DUNA είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 318.52K