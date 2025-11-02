DuelNow (DNOW) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00150459 $ 0.00150459 $ 0.00150459 Κατώτ. 24H $ 0.00174638 $ 0.00174638 $ 0.00174638 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00150459$ 0.00150459 $ 0.00150459 Υψηλ. 24H $ 0.00174638$ 0.00174638 $ 0.00174638 Υψηλή συνέχεια $ 0.04443182$ 0.04443182 $ 0.04443182 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.69% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -8.02% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +26.31% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +26.31%

DuelNow (DNOW) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.0015424. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DNOW μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00150459 και ενός υψηλού $ 0.00174638, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DNOW είναι $ 0.04443182, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DNOW έχει αλλάξει κατά +0.69% την τελευταία ώρα, -8.02% τις τελευταίες 24 ώρες και +26.31% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

DuelNow (DNOW) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 152.15K$ 152.15K $ 152.15K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.66M$ 1.66M $ 1.66M Προμήθεια Κυκλοφορίας 91.80M 91.80M 91.80M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του DuelNow είναι $ 152.15K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DNOW είναι 91.80M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.66M