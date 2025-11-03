Dudu (DUDU) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00000866 $ 0.00000866 $ 0.00000866 Κατώτ. 24H $ 0.00001035 $ 0.00001035 $ 0.00001035 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00000866$ 0.00000866 $ 0.00000866 Υψηλ. 24H $ 0.00001035$ 0.00001035 $ 0.00001035 Υψηλή συνέχεια $ 0.00016209$ 0.00016209 $ 0.00016209 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000408$ 0.00000408 $ 0.00000408 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.02% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +13.40% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +2.10% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +2.10%

Dudu (DUDU) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000982. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DUDU μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00000866 και ενός υψηλού $ 0.00001035, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DUDU είναι $ 0.00016209, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000408.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DUDU έχει αλλάξει κατά +0.02% την τελευταία ώρα, +13.40% τις τελευταίες 24 ώρες και +2.10% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Dudu (DUDU) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 9.82K$ 9.82K $ 9.82K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 9.82K$ 9.82K $ 9.82K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Dudu είναι $ 9.82K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DUDU είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 9.82K