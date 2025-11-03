Drops Ownership Power (DOP) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 4.75$ 4.75 $ 4.75 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00102064$ 0.00102064 $ 0.00102064 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.86% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.86%

Drops Ownership Power (DOP) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.0044715. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DOP μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DOP είναι $ 4.75, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00102064.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DOP έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και +0.86% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Drops Ownership Power (DOP) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 60.18K$ 60.18K $ 60.18K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 67.07K$ 67.07K $ 67.07K Προμήθεια Κυκλοφορίας 13.46M 13.46M 13.46M Συνολικός Όγκος 15,000,000.0 15,000,000.0 15,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Drops Ownership Power είναι $ 60.18K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DOP είναι 13.46M, με συνολική προσφορά 15000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 67.07K