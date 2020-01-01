Drop Staked NTRN (DNTRN) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Drop Staked NTRN (DNTRN), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Drop Staked NTRN (DNTRN) Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido, deployed as an Integrated App on Neutron. It allows users to liquid-stake various Interchain assets, including ATOM, NTRN and TIA, and provides a wide range of highly efficient use cases within a deeply integrated DeFi ecosystem. The Mercury upgrade introduces a 3% APR for NTRN staking. By liquid staking with Drop and receiving dNTRN, users stay staked, keep their assets liquid, fuel DeFi, earn additional rewards, and actively support the ecosystem's growth. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.drop.money/

Drop Staked NTRN (DNTRN) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Drop Staked NTRN (DNTRN), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 14.10M $ 14.10M $ 14.10M Συνολική προμήθεια: $ 145.75M $ 145.75M $ 145.75M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 145.75M $ 145.75M $ 145.75M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 14.10M $ 14.10M $ 14.10M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.387924 $ 0.387924 $ 0.387924 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.04165462 $ 0.04165462 $ 0.04165462 Τρέχουσα τιμή: $ 0.096978 $ 0.096978 $ 0.096978 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Drop Staked NTRN (DNTRN)

Tokenomics Drop Staked NTRN (DNTRN): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Drop Staked NTRN (DNTRN) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός DNTRN token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα DNTRN token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του DNTRN, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του DNTRN token!

Πρόβλεψη Τιμής DNTRN Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το DNTRN; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του DNTRN συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη.

