ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή Drop Staked INIT είναι 0.231775 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο DEINIT σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής DEINIT εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Drop Staked INIT είναι 0.231775 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο DEINIT σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής DEINIT εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το DEINIT

Πληροφορίες Τιμής DEINIT

Τι είναι το DEINIT

Επίσημος Ιστότοπος DEINIT

Tokenomics DEINIT

Προβλέψεις Τιμών DEINIT

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Drop Staked INIT Λογότ.

Drop Staked INIT Τιμή (DEINIT)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 DEINIT σε USD

$0.231775
$0.231775$0.231775
-0.40%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
Drop Staked INIT (DEINIT) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 02:26:32 (UTC+8)

Drop Staked INIT (DEINIT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.231775
$ 0.231775$ 0.231775
Κατώτ. 24H
$ 0.233535
$ 0.233535$ 0.233535
Υψηλ. 24H

$ 0.231775
$ 0.231775$ 0.231775

$ 0.233535
$ 0.233535$ 0.233535

$ 0.788788
$ 0.788788$ 0.788788

$ 0.229263
$ 0.229263$ 0.229263

--

-0.47%

-8.53%

-8.53%

Drop Staked INIT (DEINIT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.231775. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DEINIT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.231775 και ενός υψηλού $ 0.233535, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DEINIT είναι $ 0.788788, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.229263.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DEINIT έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -0.47% τις τελευταίες 24 ώρες και -8.53% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Drop Staked INIT (DEINIT) Πληροφορίες αγοράς

$ 13.86K
$ 13.86K$ 13.86K

--
----

$ 13.86K
$ 13.86K$ 13.86K

59.82K
59.82K 59.82K

59,816.553167
59,816.553167 59,816.553167

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Drop Staked INIT είναι $ 13.86K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DEINIT είναι 59.82K, με συνολική προσφορά 59816.553167. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 13.86K

Drop Staked INIT (DEINIT) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Drop Staked INIT σε USD ήταν $ -0.0011000681068735.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Drop Staked INIT σε USD ήταν $ -0.1247817033.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Drop Staked INIT σε USD ήταν $ -0.1269891748.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Drop Staked INIT σε USD ήταν $ -0.4232799881920357.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.0011000681068735-0.47%
30 ημέρες$ -0.1247817033-53.83%
60 Ημέρες$ -0.1269891748-54.78%
90 Ημέρες$ -0.4232799881920357-64.61%

Τι είναι Drop Staked INIT (DEINIT)

Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido & the first member of Lido Alliance, deployed as an Integrated App on Neutron.

Drop allows users to liquid-stake various Interchain assets (such as Cosmos ATOM, Celestia TIA, Neutron NTRN, Initia INIT etc.) and provides a huge variety of highly efficient use cases for the the assets, coming from a deeply integrated DeFi ecosystem.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Drop Staked INIT (DEINIT) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Drop Staked INIT Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Drop Staked INIT (DEINIT) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Drop Staked INIT (DEINIT) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Drop Staked INIT.

Ελέγξτε την Drop Staked INIT πρόβλεψη τιμής τώρα!

DEINIT σε Τοπικά Νομίσματα

Drop Staked INIT (DEINIT) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Drop Staked INIT (DEINIT) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του DEINIT token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Drop Staked INIT (DEINIT)

Πόσο αξίζει το Drop Staked INIT (DEINIT) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή DEINIT στο USD είναι 0.231775 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή DEINIT σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του DEINIT σε USD είναι $ 0.231775. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Drop Staked INIT;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το DEINIT είναι $ 13.86K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του DEINIT;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του DEINIT είναι 59.82K USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του DEINIT;
Το DEINIT πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.788788 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του DEINIT;
Το DEINIT είχε τιμή ATL ύψους 0.229263 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του DEINIT;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το DEINIT είναι -- USD.
Θα ανέβει το DEINIT υψηλότερα φέτος;
Το DEINIT μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την DEINIT πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 02:26:32 (UTC+8)

Drop Staked INIT (DEINIT) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,200.00
$110,200.00$110,200.00

+0.08%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,858.69
$3,858.69$3,858.69

+0.14%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.02658
$0.02658$0.02658

+1.02%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.21
$184.21$184.21

+0.23%

Aster Λογότ.

Aster

ASTER

$1.1959
$1.1959$1.1959

-5.23%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,200.00
$110,200.00$110,200.00

+0.08%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,858.69
$3,858.69$3,858.69

+0.14%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.21
$184.21$184.21

+0.23%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$87.00
$87.00$87.00

-1.80%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.4914
$2.4914$2.4914

-0.34%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.0638
$0.0638$0.0638

+27.60%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05386
$0.05386$0.05386

+169.30%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.08551
$0.08551$0.08551

+3.51%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

LuckyMeme Λογότ.

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000004000
$0.000000004000$0.000000004000

+819.54%

WhisperFi Λογότ.

WhisperFi

WISP

$0.01797
$0.01797$0.01797

+124.62%

OMNILABS Λογότ.

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000002658
$0.0000000000002658$0.0000000000002658

+102.12%

Ant Token Λογότ.

Ant Token

ANTY

$0.0000488
$0.0000488$0.0000488

+93.65%

DEGENFI Λογότ.

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000585
$0.000000000585$0.000000000585

+50.38%