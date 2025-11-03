Drop Staked INIT (DEINIT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.231775 $ 0.231775 $ 0.231775 Κατώτ. 24H $ 0.233535 $ 0.233535 $ 0.233535 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.231775$ 0.231775 $ 0.231775 Υψηλ. 24H $ 0.233535$ 0.233535 $ 0.233535 Υψηλή συνέχεια $ 0.788788$ 0.788788 $ 0.788788 Χαμηλότερη τιμή $ 0.229263$ 0.229263 $ 0.229263 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.47% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.53% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.53%

Drop Staked INIT (DEINIT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.231775. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DEINIT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.231775 και ενός υψηλού $ 0.233535, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DEINIT είναι $ 0.788788, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.229263.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DEINIT έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -0.47% τις τελευταίες 24 ώρες και -8.53% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Drop Staked INIT (DEINIT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 13.86K$ 13.86K $ 13.86K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 13.86K$ 13.86K $ 13.86K Προμήθεια Κυκλοφορίας 59.82K 59.82K 59.82K Συνολικός Όγκος 59,816.553167 59,816.553167 59,816.553167

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Drop Staked INIT είναι $ 13.86K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DEINIT είναι 59.82K, με συνολική προσφορά 59816.553167. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 13.86K