Drop Staked ATOM (DATOM) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Drop Staked ATOM (DATOM), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο.

Πληροφορίες Drop Staked ATOM (DATOM) Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido, deployed as an Integrated App on Neutron. Drop allows a user to liquid-stake various Interchain assets (such as ATOM, TIA, etc.) and provides a huge variety of highly efficient use cases for the se assets, coming from a deeply integrated DeFi ecosystem. In addition to that, Drop allows users migrate their stake from a native staking position with a validator to a liquid position seamlessly, without having to wait for the unbonding period. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.drop.money/ Αγοράστε DATOM τώρα!

Drop Staked ATOM (DATOM) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Drop Staked ATOM (DATOM), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 9.31M $ 9.31M $ 9.31M Συνολική προμήθεια: $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 9.31M $ 9.31M $ 9.31M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 12.0 $ 12.0 $ 12.0 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.438175 $ 0.438175 $ 0.438175 Τρέχουσα τιμή: $ 5.34 $ 5.34 $ 5.34 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Drop Staked ATOM (DATOM)

Tokenomics Drop Staked ATOM (DATOM): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Drop Staked ATOM (DATOM) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός DATOM token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα DATOM token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του DATOM, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του DATOM token!

