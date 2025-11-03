DRINK (DRINK) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00002822 $ 0.00002822 $ 0.00002822 Κατώτ. 24H $ 0.00003082 $ 0.00003082 $ 0.00003082 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00002822$ 0.00002822 $ 0.00002822 Υψηλ. 24H $ 0.00003082$ 0.00003082 $ 0.00003082 Υψηλή συνέχεια $ 0.02555875$ 0.02555875 $ 0.02555875 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000598$ 0.00000598 $ 0.00000598 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) 0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -8.42% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +8.51% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +8.51%

DRINK (DRINK) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00002822. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DRINK μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00002822 και ενός υψηλού $ 0.00003082, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DRINK είναι $ 0.02555875, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000598.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DRINK έχει αλλάξει κατά 0.00% την τελευταία ώρα, -8.42% τις τελευταίες 24 ώρες και +8.51% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

DRINK (DRINK) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 5.36K$ 5.36K $ 5.36K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 20.35K$ 20.35K $ 20.35K Προμήθεια Κυκλοφορίας 190.08M 190.08M 190.08M Συνολικός Όγκος 721,000,000.0 721,000,000.0 721,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του DRINK είναι $ 5.36K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DRINK είναι 190.08M, με συνολική προσφορά 721000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 20.35K