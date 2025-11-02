DRESSdio (DRESS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.04109843 $ 0.04109843 $ 0.04109843 Κατώτ. 24H $ 0.04291977 $ 0.04291977 $ 0.04291977 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.04109843$ 0.04109843 $ 0.04109843 Υψηλ. 24H $ 0.04291977$ 0.04291977 $ 0.04291977 Υψηλή συνέχεια $ 0.152477$ 0.152477 $ 0.152477 Χαμηλότερη τιμή $ 0.03099864$ 0.03099864 $ 0.03099864 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.29% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -3.75% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -32.09% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -32.09%

DRESSdio (DRESS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.04110849. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DRESS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.04109843 και ενός υψηλού $ 0.04291977, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DRESS είναι $ 0.152477, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.03099864.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DRESS έχει αλλάξει κατά -0.29% την τελευταία ώρα, -3.75% τις τελευταίες 24 ώρες και -32.09% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

DRESSdio (DRESS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 14.49M$ 14.49M $ 14.49M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 82.20M$ 82.20M $ 82.20M Προμήθεια Κυκλοφορίας 352.68M 352.68M 352.68M Συνολικός Όγκος 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του DRESSdio είναι $ 14.49M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DRESS είναι 352.68M, με συνολική προσφορά 2000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 82.20M