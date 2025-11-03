dreamcoin (DREAM) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00001499 $ 0.00001499 $ 0.00001499 Κατώτ. 24H $ 0.00001547 $ 0.00001547 $ 0.00001547 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00001499$ 0.00001499 $ 0.00001499 Υψηλ. 24H $ 0.00001547$ 0.00001547 $ 0.00001547 Υψηλή συνέχεια $ 0.00022927$ 0.00022927 $ 0.00022927 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00001262$ 0.00001262 $ 0.00001262 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.52% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.69% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.78% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.78%

dreamcoin (DREAM) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001504. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DREAM μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00001499 και ενός υψηλού $ 0.00001547, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DREAM είναι $ 0.00022927, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001262.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DREAM έχει αλλάξει κατά -0.52% την τελευταία ώρα, -0.69% τις τελευταίες 24 ώρες και -8.78% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

dreamcoin (DREAM) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 15.11K$ 15.11K $ 15.11K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 15.11K$ 15.11K $ 15.11K Προμήθεια Κυκλοφορίας 998.73M 998.73M 998.73M Συνολικός Όγκος 998,731,632.261838 998,731,632.261838 998,731,632.261838

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του dreamcoin είναι $ 15.11K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DREAM είναι 998.73M, με συνολική προσφορά 998731632.261838. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 15.11K