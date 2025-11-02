Drawnblade (BLADE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.0000457 Υψηλ. 24H $ 0.00004796 Υψηλή συνέχεια $ 0.00039846 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00004337 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.12% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -3.32% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -23.51%

Drawnblade (BLADE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00004564. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BLADE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0000457 και ενός υψηλού $ 0.00004796, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BLADE είναι $ 0.00039846, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00004337.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BLADE έχει αλλάξει κατά -0.12% την τελευταία ώρα, -3.32% τις τελευταίες 24 ώρες και -23.51% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Drawnblade (BLADE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 45.64K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 45.64K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.97M Συνολικός Όγκος 999,973,317.231857

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Drawnblade είναι $ 45.64K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BLADE είναι 999.97M, με συνολική προσφορά 999973317.231857. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 45.64K