Drawcast (DRAW) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00000208 $ 0.00000208 $ 0.00000208 Κατώτ. 24H $ 0.00000215 $ 0.00000215 $ 0.00000215 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00000208$ 0.00000208 $ 0.00000208 Υψηλ. 24H $ 0.00000215$ 0.00000215 $ 0.00000215 Υψηλή συνέχεια $ 0.00000311$ 0.00000311 $ 0.00000311 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.46% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.03% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +47.36% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +47.36%

Drawcast (DRAW) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000209. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DRAW μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00000208 και ενός υψηλού $ 0.00000215, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DRAW είναι $ 0.00000311, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DRAW έχει αλλάξει κατά -0.46% την τελευταία ώρα, +0.03% τις τελευταίες 24 ώρες και +47.36% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Drawcast (DRAW) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 208.93K$ 208.93K $ 208.93K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 208.93K$ 208.93K $ 208.93K Προμήθεια Κυκλοφορίας 100.00B 100.00B 100.00B Συνολικός Όγκος 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Drawcast είναι $ 208.93K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DRAW είναι 100.00B, με συνολική προσφορά 100000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 208.93K