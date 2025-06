Τι είναι DragonCoin (DRAGON)

DragonCoin, a token created on Solana chain to change the crypto world.The Dragon is the only mythological creature in the Chinese Zodiac. In China, dragons are associated with strength, health, harmony and luck; they are placed above doors or on roofs to banish demons and evil spirits. The Year of the Dragon is associated with the symbol of the division of the year. That indicates wealth,lust and strength.With a strong enough community like the one we are aiming to create.DragonCoin could end up being compared to Shiba Inu or Pepe.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

DragonCoin (DRAGON) Πόρος Whitepaper Επίσημος ιστότοπος

DragonCoin (DRAGON) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του DragonCoin (DRAGON) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του DRAGON token τώρα!