DPAI (DPAI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 Υψηλ. 24H Υψηλή συνέχεια $ 0.01647213 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00058585 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00%

DPAI (DPAI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00058585. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DPAI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DPAI είναι $ 0.01647213, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00058585.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DPAI έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και 0.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

DPAI (DPAI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 5.86K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 5.86K Προμήθεια Κυκλοφορίας 10.00M Συνολικός Όγκος 10,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του DPAI είναι $ 5.86K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DPAI είναι 10.00M, με συνολική προσφορά 10000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 5.86K