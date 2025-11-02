ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Dosa the Demon είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο DOSA σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής DOSA εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Dosa the Demon είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο DOSA σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής DOSA εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το DOSA

Πληροφορίες Τιμής DOSA

Τι είναι το DOSA

Επίσημος Ιστότοπος DOSA

Tokenomics DOSA

Προβλέψεις Τιμών DOSA

Dosa the Demon Λογότ.

Dosa the Demon Τιμή (DOSA)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 DOSA σε USD

$0.00057848
$0.00057848$0.00057848
-3.20%1D
mexc
USD
Dosa the Demon (DOSA) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:14:46 (UTC+8)

Dosa the Demon (DOSA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0
$ 0$ 0
Κατώτ. 24H
$ 0
$ 0$ 0
Υψηλ. 24H

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00220213
$ 0.00220213$ 0.00220213

$ 0
$ 0$ 0

+0.22%

-3.28%

-2.76%

-2.76%

Dosa the Demon (DOSA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DOSA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DOSA είναι $ 0.00220213, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DOSA έχει αλλάξει κατά +0.22% την τελευταία ώρα, -3.28% τις τελευταίες 24 ώρες και -2.76% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Dosa the Demon (DOSA) Πληροφορίες αγοράς

$ 566.91K
$ 566.91K$ 566.91K

--
----

$ 566.91K
$ 566.91K$ 566.91K

980.00M
980.00M 980.00M

980,000,000.0
980,000,000.0 980,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Dosa the Demon είναι $ 566.91K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DOSA είναι 980.00M, με συνολική προσφορά 980000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 566.91K

Dosa the Demon (DOSA) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Dosa the Demon σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Dosa the Demon σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Dosa the Demon σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Dosa the Demon σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-3.28%
30 ημέρες$ 0-32.35%
60 Ημέρες$ 0-58.93%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Dosa the Demon (DOSA)

$DOSA is a culture-first memecoin launched on the Hedera network. It was born not from utility promises or roadmaps, but from a desire to build a symbol, one rooted in art, identity, chaos, and rebellion. In a world of AI-generated garbage, derivative clones, and soulless crypto projects, DOSA stands out by doing less and meaning more.

The project draws its strength from three core pillars: handcrafted art, unpredictable lore, and community-driven chaos. Every visual element of DOSA is hand-drawn by a small, tight-knit collective of anonymous artists. The aesthetic leans into the demonic, the twisted, and the surreal reflecting not just the coin, but the emotional state of the degen world it lives in. This isn’t just branding, it’s ritual.

DOSA intentionally avoids the typical Web3 playbook. There’s no roadmap. No Discord. No roadmap tweets promising the same overused utility ideas. Instead, DOSA plays with the idea of possession through memes, through story fragments, and through cult-like alignment with its holders. Owning DOSA is less about what it gives you, and more about what it says about you: you're in on the joke, and part of something bigger, even if that something is unhinged.

The community surrounding DOSA doesn’t behave like a typical crypto fanbase. It acts more like a digital cult united by memes, chaos, and an unspoken understanding of the art. DOSA was never meant to be “just another token.” It was created to be felt.

While many tokens attempt to shoehorn in utility or utility theater, DOSA leans fully into what makes memecoins powerful, culture, storytelling, and energy. It has quickly become one of the most recognizable and respected meme tokens on Hedera, known for its unmatched content, mysterious drops, and an unwavering commitment to doing things differently.

At its core, DOSA is about showing that in Web3, vibes are utility. That strong narrative, distinct art, and cultural resonance can outperform half-baked products. DOSA is a signal. A manifestation. A demon you don’t just hold, you submit to.

Dosa the Demon (DOSA) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Dosa the Demon Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Dosa the Demon (DOSA) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Dosa the Demon (DOSA) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Dosa the Demon.

Ελέγξτε την Dosa the Demon πρόβλεψη τιμής τώρα!

DOSA σε Τοπικά Νομίσματα

Dosa the Demon (DOSA) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Dosa the Demon (DOSA) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του DOSA token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Dosa the Demon (DOSA)

Πόσο αξίζει το Dosa the Demon (DOSA) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή DOSA στο USD είναι 0 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή DOSA σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του DOSA σε USD είναι $ 0. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Dosa the Demon;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το DOSA είναι $ 566.91K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του DOSA;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του DOSA είναι 980.00M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του DOSA;
Το DOSA πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00220213 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του DOSA;
Το DOSA είχε τιμή ATL ύψους 0 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του DOSA;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το DOSA είναι -- USD.
Θα ανέβει το DOSA υψηλότερα φέτος;
Το DOSA μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την DOSA πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:14:46 (UTC+8)

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

