Dorol (DRL) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 3,829.7 $ 3,829.7 $ 3,829.7 Κατώτ. 24H $ 3,868.98 $ 3,868.98 $ 3,868.98 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 3,829.7$ 3,829.7 $ 3,829.7 Υψηλ. 24H $ 3,868.98$ 3,868.98 $ 3,868.98 Υψηλή συνέχεια $ 4,469.59$ 4,469.59 $ 4,469.59 Χαμηλότερη τιμή $ 3,321.49$ 3,321.49 $ 3,321.49 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.01% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.02% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.01% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.01%

Dorol (DRL) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $3,840.86. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DRL μεταξύ ενός χαμηλού $ 3,829.7 και ενός υψηλού $ 3,868.98, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DRL είναι $ 4,469.59, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 3,321.49.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DRL έχει αλλάξει κατά +0.01% την τελευταία ώρα, +0.02% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.01% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Dorol (DRL) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 51.33K$ 51.33K $ 51.33K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 38.42B$ 38.42B $ 38.42B Προμήθεια Κυκλοφορίας 13.36 13.36 13.36 Συνολικός Όγκος 9,999,998.0 9,999,998.0 9,999,998.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Dorol είναι $ 51.33K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DRL είναι 13.36, με συνολική προσφορά 9999998.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 38.42B