Dope World Paper (PAPER) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Dope World Paper (PAPER), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Dope World Paper (PAPER) A DAO for the streets. Build a character and develop the metaverse in your pursuit of money, power, and notoriety. Dope Wars is a LOOT derivative and acts as the legos for the Dope Wars Metaverse. Dope Wars NFT's are available here - https://opensea.io/collection/dope-v4 Επίσημη ιστοσελίδα: https://dopeworld.gg Αγοράστε PAPER τώρα!

Dope World Paper (PAPER) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Dope World Paper (PAPER), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 386.99K $ 386.99K $ 386.99K Συνολική προμήθεια: $ 1.41B $ 1.41B $ 1.41B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 907.73M $ 907.73M $ 907.73M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 602.56K $ 602.56K $ 602.56K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.057268 $ 0.057268 $ 0.057268 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00042633 $ 0.00042633 $ 0.00042633 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Dope World Paper (PAPER)

Tokenomics Dope World Paper (PAPER): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Dope World Paper (PAPER) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός PAPER token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα PAPER token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του PAPER, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του PAPER token!

Πρόβλεψη Τιμής PAPER Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το PAPER; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του PAPER συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του PAPER Token τώρα!

