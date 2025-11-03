donk on bonk (DONK) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00001119$ 0.00001119 $ 0.00001119 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.47% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.33% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.53% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.53%

donk on bonk (DONK) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DONK μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DONK είναι $ 0.00001119, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DONK έχει αλλάξει κατά +0.47% την τελευταία ώρα, -1.33% τις τελευταίες 24 ώρες και -8.53% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

donk on bonk (DONK) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 20.22K$ 20.22K $ 20.22K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 20.22K$ 20.22K $ 20.22K Προμήθεια Κυκλοφορίας 68.97B 68.97B 68.97B Συνολικός Όγκος 68,967,347,208.94014 68,967,347,208.94014 68,967,347,208.94014

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του donk on bonk είναι $ 20.22K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DONK είναι 68.97B, με συνολική προσφορά 68967347208.94014. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 20.22K