Domi (DOMI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00340593 $ 0.00340593 $ 0.00340593 Κατώτ. 24H $ 0.00350221 $ 0.00350221 $ 0.00350221 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00340593$ 0.00340593 $ 0.00340593 Υψηλ. 24H $ 0.00350221$ 0.00350221 $ 0.00350221 Υψηλή συνέχεια $ 0.407925$ 0.407925 $ 0.407925 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00279227$ 0.00279227 $ 0.00279227 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.21% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.29% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.99% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.99%

Domi (DOMI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00347097. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DOMI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00340593 και ενός υψηλού $ 0.00350221, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DOMI είναι $ 0.407925, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00279227.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DOMI έχει αλλάξει κατά +0.21% την τελευταία ώρα, +0.29% τις τελευταίες 24 ώρες και -6.99% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Domi (DOMI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 3.48M$ 3.48M $ 3.48M Προμήθεια Κυκλοφορίας 460.00M 460.00M 460.00M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Domi είναι $ 1.60M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DOMI είναι 460.00M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 3.48M