Doll Face (DOLL) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00248624$ 0.00248624 $ 0.00248624 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.01% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +4.91% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +20.34% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +20.34%

Doll Face (DOLL) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DOLL μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DOLL είναι $ 0.00248624, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DOLL έχει αλλάξει κατά -0.01% την τελευταία ώρα, +4.91% τις τελευταίες 24 ώρες και +20.34% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Doll Face (DOLL) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 19.32K$ 19.32K $ 19.32K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 19.32K$ 19.32K $ 19.32K Προμήθεια Κυκλοφορίας 100.00M 100.00M 100.00M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Doll Face είναι $ 19.32K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DOLL είναι 100.00M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 19.32K