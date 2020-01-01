dogwifsaudihat (WIFSA) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το dogwifsaudihat (WIFSA), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες dogwifsaudihat (WIFSA) Marhaba Chads! Welcome to the world of DogWifSaudiHat (DWSH) - where financial freedom meets meme culture. This token is not just about a dog with a hat; it's about paving the way for financial liberation for everyone. Why, you ask? Because this is no ordinary hat - it's a Saudi hat, symbolizing opulence and prosperity. Prepare for liftoff, because with DWSH, we're heading straight to the moon, habibis! Key Features: Decentralized Meme Token: DWSH is a decentralized meme token built on the Ethereum blockchain. It combines the power of memes with the reliability and security of blockchain technology, creating a unique and entertaining financial ecosystem. Financial Freedom: Our mission with DWSH is to democratize wealth and empower individuals from all walks of life to achieve financial freedom. Whether you're a seasoned investor or new to the crypto scene, everyone has the opportunity to participate in the DWSH community and potentially reap the rewards. Variety of Utilities: DWSH offers a range of utilities to its holders, making it more than just a meme token. From staking and yield farming to NFTs and community governance, there are numerous ways for holders to engage with and benefit from the DWSH ecosystem. To the Moon Mentality: At DWSH, we believe in aiming high and reaching for the stars (or should we say, the moon!). With a dedicated team and passionate community behind us, we're committed to pushing the boundaries and taking DWSH to new heights. Επίσημη ιστοσελίδα: https://dogwifsaudihat.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://dogwifsaudihat.com/ Αγοράστε WIFSA τώρα!

dogwifsaudihat (WIFSA) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για dogwifsaudihat (WIFSA), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 14.39K $ 14.39K $ 14.39K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00368613 $ 0.00368613 $ 0.00368613 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00001439 $ 0.00001439 $ 0.00001439 Μάθετε περισσότερα για την τιμή dogwifsaudihat (WIFSA)

Tokenomics dogwifsaudihat (WIFSA): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του dogwifsaudihat (WIFSA) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός WIFSA token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα WIFSA token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του WIFSA, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του WIFSA token!

Πρόβλεψη Τιμής WIFSA Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το WIFSA; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του WIFSA συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του WIFSA Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!