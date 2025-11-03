DOGUE (DOGUE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00001431 $ 0.00001431 $ 0.00001431 Κατώτ. 24H $ 0.00001477 $ 0.00001477 $ 0.00001477 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00001431$ 0.00001431 $ 0.00001431 Υψηλ. 24H $ 0.00001477$ 0.00001477 $ 0.00001477 Υψηλή συνέχεια $ 0.00018453$ 0.00018453 $ 0.00018453 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00001328$ 0.00001328 $ 0.00001328 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.02% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.78% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -20.57% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -20.57%

DOGUE (DOGUE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001441. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DOGUE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00001431 και ενός υψηλού $ 0.00001477, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DOGUE είναι $ 0.00018453, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001328.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DOGUE έχει αλλάξει κατά +0.02% την τελευταία ώρα, -0.78% τις τελευταίες 24 ώρες και -20.57% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

DOGUE (DOGUE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 14.41K$ 14.41K $ 14.41K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 14.41K$ 14.41K $ 14.41K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.76M 999.76M 999.76M Συνολικός Όγκος 999,762,411.018936 999,762,411.018936 999,762,411.018936

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του DOGUE είναι $ 14.41K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DOGUE είναι 999.76M, με συνολική προσφορά 999762411.018936. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 14.41K