Dogstock (DSTOCK) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00000366$ 0.00000366 $ 0.00000366 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.36% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.71% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -28.33% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -28.33%

Dogstock (DSTOCK) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DSTOCK μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DSTOCK είναι $ 0.00000366, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DSTOCK έχει αλλάξει κατά -0.36% την τελευταία ώρα, -1.71% τις τελευταίες 24 ώρες και -28.33% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Dogstock (DSTOCK) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 74.59K$ 74.59K $ 74.59K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 74.59K$ 74.59K $ 74.59K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.39B 999.39B 999.39B Συνολικός Όγκος 999,394,364,321.8254 999,394,364,321.8254 999,394,364,321.8254

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Dogstock είναι $ 74.59K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DSTOCK είναι 999.39B, με συνολική προσφορά 999394364321.8254. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 74.59K