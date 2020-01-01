DogLibre (DOGL) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το DogLibre (DOGL), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες DogLibre (DOGL) DogLibre is a meme with a mission seeking to liberate and support dogs worldwide by creating safe and enjoyable spaces for both stray and pet dogs. through creative mechanisms. Combining meme culture with real-life utility for a purpose, the completed ecosystem will include pet care, AI integration, walk-to-earn, hard facilities, gamified NFTs, P2E metaverse and mobile gaming, DAO governance, a super dApp, and more. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.doglibre.com/ Αγοράστε DOGL τώρα!

DogLibre (DOGL) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για DogLibre (DOGL), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 158.16K $ 158.16K $ 158.16K Συνολική προμήθεια: $ 499.43T $ 499.43T $ 499.43T Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 22.11T $ 22.11T $ 22.11T FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 3.57M $ 3.57M $ 3.57M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή DogLibre (DOGL)

Tokenomics DogLibre (DOGL): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του DogLibre (DOGL) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός DOGL token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα DOGL token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του DOGL, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του DOGL token!

Πρόβλεψη Τιμής DOGL Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το DOGL; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του DOGL συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του DOGL Token τώρα!

