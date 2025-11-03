DogKing On XLayer (DOGKING) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0 Υψηλ. 24H $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.65% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.71% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -21.16%

DogKing On XLayer (DOGKING) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DOGKING μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DOGKING είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DOGKING έχει αλλάξει κατά +0.65% την τελευταία ώρα, -1.71% τις τελευταίες 24 ώρες και -21.16% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

DogKing On XLayer (DOGKING) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 12.73K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 12.73K Προμήθεια Κυκλοφορίας 210.00B Συνολικός Όγκος 210,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του DogKing On XLayer είναι $ 12.73K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DOGKING είναι 210.00B, με συνολική προσφορά 210000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 12.73K