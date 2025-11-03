doginhood (DIH) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00000523 Υψηλ. 24H $ 0.00000538 Υψηλή συνέχεια $ 0.00009258 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000501 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.01% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.42% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.08%

doginhood (DIH) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.0000053. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DIH μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00000523 και ενός υψηλού $ 0.00000538, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DIH είναι $ 0.00009258, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000501.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DIH έχει αλλάξει κατά +0.01% την τελευταία ώρα, -0.42% τις τελευταίες 24 ώρες και -3.08% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

doginhood (DIH) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 5.29K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 5.29K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.48M Συνολικός Όγκος 999,480,121.057036

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του doginhood είναι $ 5.29K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DIH είναι 999.48M, με συνολική προσφορά 999480121.057036. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 5.29K