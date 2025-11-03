doginblock (DIB) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00000615 $ 0.00000615 $ 0.00000615 Κατώτ. 24H $ 0.00000615 $ 0.00000615 $ 0.00000615 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00000615$ 0.00000615 $ 0.00000615 Υψηλ. 24H $ 0.00000615$ 0.00000615 $ 0.00000615 Υψηλή συνέχεια $ 0.00004599$ 0.00004599 $ 0.00004599 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000586$ 0.00000586 $ 0.00000586 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.90% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.90%

doginblock (DIB) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000615. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DIB μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00000615 και ενός υψηλού $ 0.00000615, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DIB είναι $ 0.00004599, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000586.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DIB έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -0.00% τις τελευταίες 24 ώρες και -6.90% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

doginblock (DIB) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 6.14K$ 6.14K $ 6.14K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 6.14K$ 6.14K $ 6.14K Προμήθεια Κυκλοφορίας 998.43M 998.43M 998.43M Συνολικός Όγκος 998,429,560.005689 998,429,560.005689 998,429,560.005689

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του doginblock είναι $ 6.14K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DIB είναι 998.43M, με συνολική προσφορά 998429560.005689. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 6.14K