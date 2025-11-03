Dogenarii coin (DOGENARII) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00002544 $ 0.00002544 $ 0.00002544 Κατώτ. 24H $ 0.00002584 $ 0.00002584 $ 0.00002584 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00002544$ 0.00002544 $ 0.00002544 Υψηλ. 24H $ 0.00002584$ 0.00002584 $ 0.00002584 Υψηλή συνέχεια $ 0.00031101$ 0.00031101 $ 0.00031101 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00002046$ 0.00002046 $ 0.00002046 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) 0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.26% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +6.12% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +6.12%

Dogenarii coin (DOGENARII) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.0000255. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DOGENARII μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00002544 και ενός υψηλού $ 0.00002584, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DOGENARII είναι $ 0.00031101, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00002046.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DOGENARII έχει αλλάξει κατά 0.00% την τελευταία ώρα, -0.26% τις τελευταίες 24 ώρες και +6.12% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Dogenarii coin (DOGENARII) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 25.50K$ 25.50K $ 25.50K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 25.50K$ 25.50K $ 25.50K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Dogenarii coin είναι $ 25.50K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DOGENARII είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 25.50K