DOGE on Solana (SDOGE) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το DOGE on Solana (SDOGE), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες DOGE on Solana (SDOGE) "Doge on Solana" brings the ultimate meme coin vibes to the Solana blockchain, where speed and low fees are king. We're talking lightning-fast transactions, almost zero gas, and all the chaotic, fun Doge energy you love—now supercharged on a next-gen platform. Forget the old Proof of Work grind; Solana’s where it's at. It’s Doge, but faster, smoother, and way more eco-friendly. The meme economy just leveled up, and "Doge on Solana" is here to take you for a wild ride. Get ready to YOLO with quicker payments, dApps, and all the degenerate glory, now on Solana! Επίσημη ιστοσελίδα: https://sdoge.wtf/ Αγοράστε SDOGE τώρα!

DOGE on Solana (SDOGE) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για DOGE on Solana (SDOGE), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 69.44K $ 69.44K $ 69.44K Συνολική προμήθεια: $ 821.84M $ 821.84M $ 821.84M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 821.84M $ 821.84M $ 821.84M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 69.44K $ 69.44K $ 69.44K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00674568 $ 0.00674568 $ 0.00674568 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00006602 $ 0.00006602 $ 0.00006602 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή DOGE on Solana (SDOGE)

Tokenomics DOGE on Solana (SDOGE): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του DOGE on Solana (SDOGE) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός SDOGE token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα SDOGE token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του SDOGE, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του SDOGE token!

Πρόβλεψη Τιμής SDOGE Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το SDOGE; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του SDOGE συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του SDOGE Token τώρα!

