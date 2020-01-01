Doge Jones Industrial Average (DJI) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Doge Jones Industrial Average (DJI), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Doge Jones Industrial Average (DJI) The Doge Jones Industrial Average was created as a satirical take on traditional finance, drawing inspiration from the well-known Dow Jones Industrial Average. It serves as a humorous reflection on the seriousness of traditional financial systems, bringing the irreverence and unpredictability of meme culture into the world of finance. Unlike conventional assets, its utility revolves around its community by creating a culture poking fun at the idea of “market indices” by parodying them with internet culture. Επίσημη ιστοσελίδα: https://dogejonesindustrial.com/ Αγοράστε DJI τώρα!

Doge Jones Industrial Average (DJI) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Doge Jones Industrial Average (DJI), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 424.41K $ 424.41K $ 424.41K Συνολική προμήθεια: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 424.41K $ 424.41K $ 424.41K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.01475316 $ 0.01475316 $ 0.01475316 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00042221 $ 0.00042221 $ 0.00042221 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Doge Jones Industrial Average (DJI)

Tokenomics Doge Jones Industrial Average (DJI): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Doge Jones Industrial Average (DJI) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός DJI token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα DJI token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του DJI, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του DJI token!

Πρόβλεψη Τιμής DJI Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το DJI; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του DJI συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του DJI Token τώρα!

