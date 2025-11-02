Doge Head Coin (DHC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.30044 $ 0.30044 $ 0.30044 Κατώτ. 24H $ 0.311396 $ 0.311396 $ 0.311396 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.30044$ 0.30044 $ 0.30044 Υψηλ. 24H $ 0.311396$ 0.311396 $ 0.311396 Υψηλή συνέχεια $ 0.327676$ 0.327676 $ 0.327676 Χαμηλότερη τιμή $ 0.03381452$ 0.03381452 $ 0.03381452 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.67% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.45% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +32.96% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +32.96%

Doge Head Coin (DHC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.30489. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DHC μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.30044 και ενός υψηλού $ 0.311396, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DHC είναι $ 0.327676, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.03381452.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DHC έχει αλλάξει κατά -0.67% την τελευταία ώρα, +1.45% τις τελευταίες 24 ώρες και +32.96% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Doge Head Coin (DHC) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 3.07M$ 3.07M $ 3.07M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 3.07M$ 3.07M $ 3.07M Προμήθεια Κυκλοφορίας 10.02M 10.02M 10.02M Συνολικός Όγκος 10,023,219.11050142 10,023,219.11050142 10,023,219.11050142

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Doge Head Coin είναι $ 3.07M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DHC είναι 10.02M, με συνολική προσφορά 10023219.11050142. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 3.07M