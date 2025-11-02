Doge Baby (DOGE BABY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.03657833 Υψηλ. 24H $ 0.03805504 Υψηλή συνέχεια $ 25.64 Χαμηλότερη τιμή $ 0.03141263 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +3.28% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -23.92%

Doge Baby (DOGE BABY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.03777911. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DOGE BABY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.03657833 και ενός υψηλού $ 0.03805504, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DOGE BABY είναι $ 25.64, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.03141263.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DOGE BABY έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +3.28% τις τελευταίες 24 ώρες και -23.92% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Doge Baby (DOGE BABY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 11.33K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 11.33K Προμήθεια Κυκλοφορίας 300.00K Συνολικός Όγκος 300,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Doge Baby είναι $ 11.33K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DOGE BABY είναι 300.00K, με συνολική προσφορά 300000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 11.33K