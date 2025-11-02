ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Doge Baby είναι 0.03777911 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο DOGE BABY σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής DOGE BABY εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το DOGE BABY

Πληροφορίες Τιμής DOGE BABY

Τι είναι το DOGE BABY

Επίσημος Ιστότοπος DOGE BABY

Tokenomics DOGE BABY

Προβλέψεις Τιμών DOGE BABY

Doge Baby Λογότ.

Doge Baby Τιμή (DOGE BABY)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 DOGE BABY σε USD

$0.03777904
+4.00%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
Doge Baby (DOGE BABY) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:13:46 (UTC+8)

Doge Baby (DOGE BABY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.03657833
Κατώτ. 24H
$ 0.03805504
Υψηλ. 24H

$ 0.03657833
$ 0.03805504
$ 25.64
$ 0.03141263
--

+3.28%

-23.92%

-23.92%

Doge Baby (DOGE BABY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.03777911. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DOGE BABY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.03657833 και ενός υψηλού $ 0.03805504, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DOGE BABY είναι $ 25.64, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.03141263.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DOGE BABY έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +3.28% τις τελευταίες 24 ώρες και -23.92% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Doge Baby (DOGE BABY) Πληροφορίες αγοράς

$ 11.33K
--
$ 11.33K
300.00K
300,000.0
Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Doge Baby είναι $ 11.33K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DOGE BABY είναι 300.00K, με συνολική προσφορά 300000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 11.33K

Doge Baby (DOGE BABY) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Doge Baby σε USD ήταν $ +0.00120053.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Doge Baby σε USD ήταν $ -0.0370759765.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Doge Baby σε USD ήταν $ -0.0373692368.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Doge Baby σε USD ήταν $ -3.4312640850377314.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.00120053+3.28%
30 ημέρες$ -0.0370759765-98.13%
60 Ημέρες$ -0.0373692368-98.91%
90 Ημέρες$ -3.4312640850377314-98.91%

Τι είναι Doge Baby (DOGE BABY)

The Baby Golden Dog created by the Top 100 Community Alliance was successfully launched. The total Baby Golden Dog was issued only 300,000, with clean contracts and discarded permissions. There were no project parties. Tens of thousands of retail investors and joint ventures would do 10,000U per piece! Now we are jointly created by 86 Community, Pangu Community, Miracle Community, Rocket Community, Pudu Community and other major communities that connect with each other are jointly created. At present, chaos in the currency circle is everywhere. Baby Jindog is willing to be a clear stream in the circle and is a safe haven for the leeks in the currency circle. You must not miss the opportunity, and you will never come again! It takes a year for the whole dog to finish Pangu’s unfinished road! Baby Golden Dog will no longer have a battle!

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Doge Baby (DOGE BABY) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Doge Baby Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Doge Baby (DOGE BABY) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Doge Baby (DOGE BABY) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Doge Baby.

Ελέγξτε την Doge Baby πρόβλεψη τιμής τώρα!

DOGE BABY σε Τοπικά Νομίσματα

Doge Baby (DOGE BABY) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Doge Baby (DOGE BABY) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του DOGE BABY token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Doge Baby (DOGE BABY)

Πόσο αξίζει το Doge Baby (DOGE BABY) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή DOGE BABY στο USD είναι 0.03777911 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή DOGE BABY σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του DOGE BABY σε USD είναι $ 0.03777911. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Doge Baby;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το DOGE BABY είναι $ 11.33K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του DOGE BABY;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του DOGE BABY είναι 300.00K USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του DOGE BABY;
Το DOGE BABY πέτυχε τιμή ATH ύψους 25.64 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του DOGE BABY;
Το DOGE BABY είχε τιμή ATL ύψους 0.03141263 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του DOGE BABY;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το DOGE BABY είναι -- USD.
Θα ανέβει το DOGE BABY υψηλότερα φέτος;
Το DOGE BABY μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την DOGE BABY πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:13:46 (UTC+8)

Doge Baby (DOGE BABY) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

