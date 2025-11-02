Dogami (DOGA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.413535$ 0.413535 $ 0.413535 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.32% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.42% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -20.82% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -20.82%

Dogami (DOGA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DOGA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DOGA είναι $ 0.413535, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DOGA έχει αλλάξει κατά -0.32% την τελευταία ώρα, +0.42% τις τελευταίες 24 ώρες και -20.82% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Dogami (DOGA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 313.46K$ 313.46K $ 313.46K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 359.54K$ 359.54K $ 359.54K Προμήθεια Κυκλοφορίας 774.97M 774.97M 774.97M Συνολικός Όγκος 888,888,888.0 888,888,888.0 888,888,888.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Dogami είναι $ 313.46K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DOGA είναι 774.97M, με συνολική προσφορά 888888888.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 359.54K