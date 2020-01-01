Dog Wif Nunchucks (NINJA) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Dog Wif Nunchucks (NINJA), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Dog Wif Nunchucks (NINJA) Introducing $NINJA, the first meme coin on Injective Protocol that brings a touch of humor and playfulness to the world of decentralized finance. Unveiling a unique twist, $NINJA stands out from the crowd with its mascot—a dog armed with nunchucks, capturing the essence of lightheartedness and unpredictability. In the realm of cryptocurrency, where projects often come with complex structures and serious ambitions, $NINJA breaks the mold. With a total supply of 1,000,000,000 NINJA tokens, this meme coin embraces simplicity and a carefree attitude. However, it's not just the tokenomics that set $NINJA apart; it's the absence of several traditional features that makes it truly distinctive. Zero taxes, zero team allocation, zero presale, and zero BS—$NINJA takes a bold stance against the norm. Unlike other projects that may burden users with various fees and allocations, $NINJA is designed to be a straightforward and transparent token. The decision to exclude team allocations and presales ensures that the distribution of NINJA tokens is fair and decentralized from the start. What sets $NINJA apart even further is its lack of a formal team and a planned roadmap. While conventional crypto projects often emphasize the importance of a dedicated team and a clear roadmap to achieve success, $NINJA embraces a more spontaneous and carefree approach. The absence of a roadmap doesn't mean that $NINJA lacks direction; rather, it signifies a commitment to adaptability and unpredictability—traits embodied by the dog wielding nunchucks. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.dogwifnunchucks.com/ Αγοράστε NINJA τώρα!

Dog Wif Nunchucks (NINJA) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Dog Wif Nunchucks (NINJA), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 1.97M $ 1.97M $ 1.97M Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 1.97M $ 1.97M $ 1.97M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.04119071 $ 0.04119071 $ 0.04119071 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00140544 $ 0.00140544 $ 0.00140544 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00197231 $ 0.00197231 $ 0.00197231 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Dog Wif Nunchucks (NINJA)

Tokenomics Dog Wif Nunchucks (NINJA): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Dog Wif Nunchucks (NINJA) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός NINJA token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα NINJA token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του NINJA, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του NINJA token!

Πρόβλεψη Τιμής NINJA Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το NINJA; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του NINJA συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του NINJA Token τώρα!

