Dog In Vest (INVEST) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.0053796$ 0.0053796 $ 0.0053796 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.62% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +2.34% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.31% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.31%

Dog In Vest (INVEST) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές INVEST μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του INVEST είναι $ 0.0053796, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το INVEST έχει αλλάξει κατά -0.62% την τελευταία ώρα, +2.34% τις τελευταίες 24 ώρες και -5.31% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Dog In Vest (INVEST) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 41.91K$ 41.91K $ 41.91K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 41.91K$ 41.91K $ 41.91K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.81M 999.81M 999.81M Συνολικός Όγκος 999,814,182.434452 999,814,182.434452 999,814,182.434452

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Dog In Vest είναι $ 41.91K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του INVEST είναι 999.81M, με συνολική προσφορά 999814182.434452. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 41.91K