DoctorX (DRX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 Υψηλ. 24H Υψηλή συνέχεια $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.30% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.18% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.84%

DoctorX (DRX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DRX μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DRX είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DRX έχει αλλάξει κατά -0.30% την τελευταία ώρα, +0.18% τις τελευταίες 24 ώρες και -9.84% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

DoctorX (DRX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 180.72K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 180.72K Προμήθεια Κυκλοφορίας 203.12B Συνολικός Όγκος 203,118,765,429.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του DoctorX είναι $ 180.72K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DRX είναι 203.12B, με συνολική προσφορά 203118765429.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 180.72K