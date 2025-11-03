Doctor Mutant (DRMUTANT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00232529$ 0.00232529 $ 0.00232529 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.09% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +4.26% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.10% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.10%

Doctor Mutant (DRMUTANT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DRMUTANT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DRMUTANT είναι $ 0.00232529, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DRMUTANT έχει αλλάξει κατά +0.09% την τελευταία ώρα, +4.26% τις τελευταίες 24 ώρες και -2.10% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Doctor Mutant (DRMUTANT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 44.67K$ 44.67K $ 44.67K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 44.67K$ 44.67K $ 44.67K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Doctor Mutant είναι $ 44.67K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DRMUTANT είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 44.67K