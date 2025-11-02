DLMM (DLMM) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00177886$ 0.00177886 $ 0.00177886 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.07% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -20.17% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -26.11% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -26.11%

DLMM (DLMM) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DLMM μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DLMM είναι $ 0.00177886, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DLMM έχει αλλάξει κατά +0.07% την τελευταία ώρα, -20.17% τις τελευταίες 24 ώρες και -26.11% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

DLMM (DLMM) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 526.63K$ 526.63K $ 526.63K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 592.68K$ 592.68K $ 592.68K Προμήθεια Κυκλοφορίας 773.33M 773.33M 773.33M Συνολικός Όγκος 870,331,607.9232886 870,331,607.9232886 870,331,607.9232886

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του DLMM είναι $ 526.63K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DLMM είναι 773.33M, με συνολική προσφορά 870331607.9232886. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 592.68K