DIVA Protocol (DIVA) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το DIVA Protocol (DIVA), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες DIVA Protocol (DIVA) What is the project about? DIVA Protocol is a highly versatile smart contract-based system for creating and managing derivative financial contracts peer-to-peer. What makes your project unique? DIVA Protocol distinguishes itself from peers like Augur, Polymarket, and Opyn in several key ways: High customization: DIVA Protocol offers unmatched customization, allowing users to select virtually any metric as the underlying and choose from a wide range of payoff profiles.

Compliance layer: DIVA Protocol is one of the first DeFi protocols that implements a compliance feature to enable traditional financial institutions to use DIVA Protocol while complying with existing KYC and AML regulations.

Gas optimized: DIVA Protocol implements an efficient off-chain matching mechanism with an on-chain settlement process leveraging the EIP712 signature standard, thereby optimizing gas usage by creating the derivative contract on-chain only when a counterparty is found.

Composable: DIVA Protocol harnesses the true power of decentralized finance by prioritizing composability. Developers can seamlessly combine DIVA Protocol with any oracle and trading infrastructure when building end-user applications. History of your project. The project was founded end of 2020 by two individuals that combine 15+ years of expertise in traditional finance, including derivatives trading and portfolio & risk management, and 6+ years of experience in smart contract development. DIVA Protocol was released on mainnet on 4/5th June 2023. What’s next for your project? Grow developer community

Grow use cases & applications What can your token be used for? The DIVA Token is DIVA Protocol's governance token and empowers its holders to influence the direction of the protocol by delegating the management of the treasury funds and (limited) protocol governance rights to candidates of their choosing. For more infos, see: https://www.divaprotocol.io/posts/diva-tokenomics Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.divaprotocol.io/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.divaprotocol.io/ Αγοράστε DIVA τώρα!

DIVA Protocol (DIVA) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για DIVA Protocol (DIVA), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 326.56K $ 326.56K $ 326.56K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.053888 $ 0.053888 $ 0.053888 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00141551 $ 0.00141551 $ 0.00141551 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00326558 $ 0.00326558 $ 0.00326558 Μάθετε περισσότερα για την τιμή DIVA Protocol (DIVA)

Tokenomics DIVA Protocol (DIVA): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του DIVA Protocol (DIVA) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός DIVA token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα DIVA token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του DIVA, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του DIVA token!

Πρόβλεψη Τιμής DIVA Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το DIVA; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του DIVA συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του DIVA Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!