Disco By Matt Furie (DISCO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00115328 $ 0.00115328 $ 0.00115328 Κατώτ. 24H $ 0.00134425 $ 0.00134425 $ 0.00134425 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00115328$ 0.00115328 $ 0.00115328 Υψηλ. 24H $ 0.00134425$ 0.00134425 $ 0.00134425 Υψηλή συνέχεια $ 0.00306541$ 0.00306541 $ 0.00306541 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.38% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -3.27% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +6.71% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +6.71%

Disco By Matt Furie (DISCO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00120672. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DISCO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00115328 και ενός υψηλού $ 0.00134425, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DISCO είναι $ 0.00306541, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DISCO έχει αλλάξει κατά -0.38% την τελευταία ώρα, -3.27% τις τελευταίες 24 ώρες και +6.71% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Disco By Matt Furie (DISCO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Disco By Matt Furie είναι $ 1.21M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DISCO είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.21M