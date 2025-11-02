ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Disco By Matt Furie είναι 0.00120672 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο DISCO σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής DISCO εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το DISCO

Πληροφορίες Τιμής DISCO

Τι είναι το DISCO

Επίσημος Ιστότοπος DISCO

Tokenomics DISCO

Προβλέψεις Τιμών DISCO

Disco By Matt Furie Τιμή (DISCO)

Live Τιμή 1 DISCO σε USD

$0.00120672
-3.20%1D
USD
Disco By Matt Furie (DISCO) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:13:04 (UTC+8)

Disco By Matt Furie (DISCO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00115328
Κατώτ. 24H
$ 0.00134425
Υψηλ. 24H

$ 0.00115328
$ 0.00134425
$ 0.00306541
$ 0
-0.38%

-3.27%

+6.71%

+6.71%

Disco By Matt Furie (DISCO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00120672. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DISCO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00115328 και ενός υψηλού $ 0.00134425, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DISCO είναι $ 0.00306541, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DISCO έχει αλλάξει κατά -0.38% την τελευταία ώρα, -3.27% τις τελευταίες 24 ώρες και +6.71% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Disco By Matt Furie (DISCO) Πληροφορίες αγοράς

$ 1.21M
--
$ 1.21M
1.00B
1,000,000,000.0
Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Disco By Matt Furie είναι $ 1.21M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DISCO είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.21M

Disco By Matt Furie (DISCO) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Disco By Matt Furie σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Disco By Matt Furie σε USD ήταν $ +0.0164149340.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Disco By Matt Furie σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Disco By Matt Furie σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-3.27%
30 ημέρες$ +0.0164149340+1,360.29%
60 Ημέρες$ 0--
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Disco By Matt Furie (DISCO)

A memecoin on Ethereum inspired by Matt Furie the cultural theme of “The Last Dance.”

Disco (DISCO) is a community-driven cryptocurrency launched on the Ethereum blockchain. The project originates from Matt Furie, the artist known for his role in shaping internet meme culture. DISCO takes inspiration from “The Last Dance,” a narrative uniting the memeverse and online communities through shared cultural references.

Positioned as a digital collectible within Ethereum’s ecosystem, DISCO reflects the intersection of art, culture, and blockchain participation, encouraging engagement among collectors and community members.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Disco By Matt Furie (DISCO) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Disco By Matt Furie Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Disco By Matt Furie (DISCO) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Disco By Matt Furie (DISCO) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Disco By Matt Furie.

Ελέγξτε την Disco By Matt Furie πρόβλεψη τιμής τώρα!

DISCO σε Τοπικά Νομίσματα

Disco By Matt Furie (DISCO) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Disco By Matt Furie (DISCO) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του DISCO token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Disco By Matt Furie (DISCO)

Πόσο αξίζει το Disco By Matt Furie (DISCO) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή DISCO στο USD είναι 0.00120672 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή DISCO σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του DISCO σε USD είναι $ 0.00120672. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Disco By Matt Furie;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το DISCO είναι $ 1.21M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του DISCO;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του DISCO είναι 1.00B USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του DISCO;
Το DISCO πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00306541 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του DISCO;
Το DISCO είχε τιμή ATL ύψους 0 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του DISCO;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το DISCO είναι -- USD.
Θα ανέβει το DISCO υψηλότερα φέτος;
Το DISCO μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την DISCO πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Disco By Matt Furie (DISCO) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

