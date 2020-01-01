DISCIPLINE (DISCIPLINE) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το DISCIPLINE (DISCIPLINE), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες DISCIPLINE (DISCIPLINE) Promoting the value of discipline and how it can help to improve everyone’s life. Whether it may be with fitness, quitting bad habits such as smoking, learning a new skill such as trading. We are helping people to learn how important it is to have discipline and how that can help them to succeed as it is needed to make the dream a reality, helping people to setup their rules in order to achieve what they are really going for. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.discipline.gg Αγοράστε DISCIPLINE τώρα!

DISCIPLINE (DISCIPLINE) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για DISCIPLINE (DISCIPLINE), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 15.69K $ 15.69K $ 15.69K Συνολική προμήθεια: $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 15.69K $ 15.69K $ 15.69K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.0010299 $ 0.0010299 $ 0.0010299 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00001151 $ 0.00001151 $ 0.00001151 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή DISCIPLINE (DISCIPLINE)

Tokenomics DISCIPLINE (DISCIPLINE): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του DISCIPLINE (DISCIPLINE) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός DISCIPLINE token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα DISCIPLINE token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του DISCIPLINE, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του DISCIPLINE token!

Πρόβλεψη Τιμής DISCIPLINE Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το DISCIPLINE; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του DISCIPLINE συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του DISCIPLINE Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!