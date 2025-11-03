dihcoin (DIH) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 Υψηλ. 24H $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.01% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.18% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.03%

dihcoin (DIH) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DIH μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DIH είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DIH έχει αλλάξει κατά +0.01% την τελευταία ώρα, -0.18% τις τελευταίες 24 ώρες και -5.03% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

dihcoin (DIH) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 32.24K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 32.24K Προμήθεια Κυκλοφορίας 998.75M Συνολικός Όγκος 998,746,686.058536

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του dihcoin είναι $ 32.24K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DIH είναι 998.75M, με συνολική προσφορά 998746686.058536. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 32.24K